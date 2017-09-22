中市二手車買賣糾紛多 車商被砸網友反叫好

2017-09-22 11:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市惡劣二手車行的行徑相當知名，位於中市西屯區環中路的一家中古車商，疑似賣事故車給客戶，被發現後卻又不積極處置，29萬元車價，僅願意用3萬元回收，被人持棍棒砸車，過程還被拍下來，更令人詫異的是，網友甚少譴責暴力，反而是一片叫好，中市警局六分局表示，已經把砸車的黃姓男子等嫌犯，依據毀損罪嫌法辦。

台中市二手車商密度很高，為了搶生意拚績效，不肖車商用各種惡劣手段賣車，台中市政府消保官統計，中古車買賣糾紛，近年名列消費爭議事件前三名，網路亦常見網友列舉中市不肖二手車商的惡劣行為，最常見的是調整里程數、借屍還魂、事故車或營業車謊稱是媽媽車或女用車。

上述砸車過程，被拍下並上傳臉書的《黑色豪門企業》，畫面顯示，兩名男子拿棒球棍，把車商陳列的汽車玻璃，一輛一輛依序砸毀，3名身穿黃衣的員工走出辦公室探望，拍攝者質問：「您們都賣事故車，好意思嗎？鑑定都出來了，不是事故車嗎？鑑定書要看嗎？我來兩次，好好跟你們講，你們都不跟我講」，員工說：「我們不知道是事故車，你跟業務怎麼接觸，你要跟我們說，這台車是接的（事故車焊接）、泡的（泡水車），不必下賭注，拿去鑑定就好了」。

拍攝者又說，已經鑑定出來了，「告訴你們，你們說7成，不回收」，員工把責任推給業務，指業務沒有告知，拍攝者則強調，「你們賣的車，車子這樣賣，沒關係，看誰比較輸？」

整個過程中，都是乒乒乓乓的砸車聲音，約20多輛車的玻璃被砸毀，店內員工並未阻止，台中市六分局說，「本分局迅即成立專案小組調查偵辦，並已將黃嫌等人依刑法毀損罪函送臺中地檢署偵辦」。

上述畫面透過臉書披露，砸車者還貼出文件證物，並指買了輛車，其中1輛車鑑定是事故車，買的價格是29萬，1個月後反映，車商卻只願意3萬回收，才會衍生這起砸車。

有趣的是，譴責暴力的網友甚少，僅有少數網友認為「這不是最好的解決方式！也不是值得鼓勵的作法！下次您這樣做之前，請記得要保護好自己的雙手與眼睛，...您下次教訓這種無良商人與垃圾車行，我希望您能注意這些安全事項！」，多數網友一片叫好，包括「今天看到這段影片真的是爽」，「雖然處理方式很不好，但是惡劣車行就是該處罰，看的就是很爽」、「好療癒....中古車行就欠教訓」，「跟車行講道理看鑑定報告都是多餘的，兄弟叩一叩，上車行演全武行就對了，立馬解決」。