穿骷髏外套飛車行搶！警「衣」眼識破迅速逮人

2017-09-22 10:21

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆鬼門才剛關，41歲莊姓男子竟著骷髏頭外套，騎著掛有偷來車牌的機車，在20日凌晨持刀搶奪33歲夜歸蔡姓女子，莊嫌得手後，將被害人包包內30萬元互助會現金全部償還債務，將包包丟棄後，原以為天衣無縫，但警方早以掌握莊嫌外套印有骷髏頭的特徵，在短短30小時內將他逮捕到案。

平鎮警分局北勢派出所所長林信雄表示，有公共危險前科的莊嫌，19日深夜身著深夜骷髏外套、攜帶藍波刀，先在內壢地區竊取機車車牌，懸掛在自己機車上，四處找尋作案目標，在20日凌晨2時30分許，行經平鎮區新富五街見蔡姓被害女子提著包包於路旁與友人聊天，莊嫌立即停車，並抽出藍波刀下車行搶。

莊嫌搶下蔡女包包後，跳上機車消失在夜色中，行搶過程只有15秒，事後蔡女心有餘悸向警方表示，包包內有剛收到的互助會現金30萬元，當時因為驚嚇過度，只看到搶匪背後印有一個骷髏頭，其他全都不記得了。

案經平鎮警分局與刑警大隊組成專案小組全力緝匪，不眠不休調閱周遭上百具監視器，很快鎖定莊嫌身分，昨晚7時許，在平鎮區文化路莊嫌住處將他逮捕到案，並至內壢起出丟棄的包包、失竊車牌、金戒指贓物及藍波刀等作案工具，至於骷髏外套已丟棄被清潔隊載走，警方宣告30小時內偵破此強盜案。

莊嫌供稱，因為沒有工作欠下28萬元債務，再拿1萬8千元繳卡債，被警方逮捕時，僅剩2千元贓款，蔡女得知莊嫌到案，可是急用的錢一時之間是要不回來了，心情如洗三溫暖。

相關影音