警登門找不到槍管、子彈 他猛看窗戶露餡

曾因持槍結夥洗劫藥頭入獄的王姓男子，再因持有槍毒遭警方逮捕。（記者黃建華攝）

2017-09-22 09:52

〔記者黃建華／高雄報導〕曾因結夥持槍洗劫「藥頭」黑吃黑而入獄的36歲王姓男子，出獄後涉嫌擁槍自重，高市刑大偵二隊獲報，前往王嫌大寮區租住處搜索，搜到2包安毒和一把改造手槍半成品，卻找不到槍管，但王男一直看窗戶，引起警方好奇，一查原來槍管、子彈等分別藏在窗簾的橫桿掛架夾層裡，立刻將王男逮捕。

警方說，租住在大寮區忠義一帶的王姓男子（36歲），少年時愛槍成癡，熱愛生存遊戲，成年後染上吸毒惡習，更夥同友人共4人結夥持槍，趁毒品交易時向「藥頭」黑吃黑，被判重刑甫於近年才出獄。

未料，王男仍不思悛悔，出獄後又走回頭路，不但吸毒還擁槍自重。高市刑大偵二隊第5分隊於日前接獲線報後，即組成專案小組展開調查，案經專案小組月餘跟監、蒐證，昨見時機成熟，遂高雄地方法院搜索票，前往王男租屋處搜索，利用其外出取車之際在巷弄間予以攔查，並將其帶回出租套房內搜索，當場在其房內查扣手槍1枝、貝瑞塔手槍半成品1枝、毒品安非他命2包（總毛重32.39公克）等證物，可惜槍枝獨缺槍管、子彈。

警方一度在房內遍尋不著，正當專案小組人員忙得汗流浹背，原以為可能空歡喜一場時，眼尖的幹探發現，王嫌神色緊張，兩眼一直不斷張望陽台窗戶，懷疑有問題，警方向王嫌勸說、分析利害關係，才供出貫通過的槍管及子彈藏掛在窗簾的橫桿掛架夾層間，若不經意檢視還真難發覺。

全案經警方偵詢後，將王男依違反槍砲、毒品危害防制條例等罪嫌，解送高雄地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆