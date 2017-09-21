旗山農工畢旅 遊覽車撞限高桿「削頂」5人受傷

旗山農工畢旅遊覽車在桃園蘆竹撞上橋上限高桿，車頂被削掉一大半。（記者陳昀翻攝）

2017-09-21 21:30

〔記者陳昀／桃園報導〕畢旅快樂出遊，遊覽車竟撞限高橫桿「削頂」！

今天是高雄旗山農工畢業旅行第二天，但晚間8點38分左右，載著學生的屏東客運遊覽車行經桃園市蘆竹區榮興路榮興橋時，遊覽車撞上橋上限高橫桿，撞擊力道猛烈，車頂被削掉大半、玻璃被震碎，橫桿也被撞落，造成5人受傷。其中，18歲楊姓男學生傷勢較重，前額有5公分撕裂傷、牙齒多顆斷裂，但意識清楚，沒有生命危險，已送醫救治。

根據警方初步調查，司機並無酒駕，但因為路不熟，跟著GPS導航走了錯誤路線，又沒注意到榮興橋限高2.5公尺，3.45公尺高的遊覽車就這樣撞上限高橫桿。

車上連同司機在內共有29人，包含26名學生，以及老師、旅行社領隊及司機各1人，共有5人受傷。除了傷勢較重的楊姓男學生，包含58歲邱姓司機左邊肋骨挫傷、胸口疼痛，39歲楊姓女老師右前額、右手撕裂傷，17歲的張姓男學生、林姓女學生也有輕微擦傷，所幸都意識清楚，沒有生命危險。

遊覽車車頂被削掉一大半。（記者陳昀翻攝）

從車上脫困的學生在橋上等待，餘悸猶存。（記者陳昀翻攝）

限高桿被遊覽車撞倒。（記者陳昀翻攝）