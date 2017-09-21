高利貸吸血鬼出怪招 靠「人情壓力」榨百萬利息

2017-09-21 21:45

〔記者王捷／台南報導〕暴力討債風險高，台南竟有靠「人情壓力」的討債份子！

許姓男子2年開始放高利貸，靠人情壓力收利息，他偷偷在交友圈內放消息，自稱可以提供現金借貸，加上被害人得知許男在當鋪工作，因此不敢反抗，其中一名被害人借了5萬，一年多來還了20多萬，許男藉人情壓力向多名受害者收利息，光是利息錢就高達百萬，他被逮後還拜託警方，他是背著當鋪放高利貸，「不要說出去！」

40歲的許男沒有前科，在當鋪業工作已相當久，自稱是業務經理，不過，實際上卻是到處向債主收錢。2年前，他孰悉了借貸的SOP，也知道在有人際關係的束縛下，債務比較好回收，為了多賺點外快，他用自己的存款向朋友、鄰居宣傳，透過人際關係放貸。

只要向許男借錢，他一律答應，不過，他放貸以10天為1期，借5萬1期就要還5000元。有個受害者還錢還了1年多，付了20多萬利息，還沒還到本金。雖然許男都沒有以暴力討債，但人情壓力讓受害者相當難受，彼此都認識，讓許多受害人苦不堪言。

警方發現後，找到3名被害人，也逮到許男，他擔心連累到當鋪，還拜託警方保密，不要讓當鋪知道自己在放高利貸。警方訊後起出本票、抵債權狀等贓物，並又找到6、7名被害人，將以重利罪擴大偵辦。