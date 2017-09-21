華南王子、新光公主婚變 林知延：盼吳欣盈放下

2017-09-21 19:55

〔記者張文川／台北報導〕華南金控第3代長子、華南銀行副董事長林知延今天到台北地院出庭，他被妻子、新光金控第3代長公主吳欣盈控告涉嫌妨害秘密，指他唆使律師劉宗欣與2徵信社業者在車上安裝GPS衛星定位器跟蹤她；台北地院今開庭辯論，4人都否認犯罪，林知延稱，吳欣盈曾當面說喜歡新加坡籍男子才親吻對方，使他極為震驚，而起意蒐證；全案辯結，定11月2日宣判。

本案2014年5月起訴，審理期間林知延多次向法官表示長輩已出面勸和，希望法官審慢一點以爭取和解空間，以致審理牛步化耗時3年半。

林知延律師團強調，是吳欣盈先告林知延妨害秘密，林才訴請離婚，林知延2013年12月12日赴北檢作證時，當庭從證人轉為被告，隔年1月他才訴請離婚，而妨害秘密案直到2014年5月才起訴，因此外界一直誤會是他先訴諸法律。

今庭訊後，林知延受訪說，這件事完全是誤會，他無意違法，過去也曾經多次向「吳小姐」道歉，很遺憾對方一直不願撤告，他很想兩個人坐下來好好談一談婚姻裡發生的種種，「希望她能放下過去、一起放眼未來」，相信司法會有公正的判決。

林知延答辯指出，2013年7月他發現妻子的李姓司機疑似吸毒，經常遲到、在浴室昏倒，擔心太太受騙、受傷害，遂去諮詢華南20年的法律顧問劉宗欣，希望對司機展開徵信。

同年8月，他在家中相機發現妻子與新加坡籍男子親吻的22張親密合照，質問妻子，妻子竟未道歉，還回稱「我對這男人有好感，我就親了他」，讓他感到很震驚。林說，他為了維持婚姻，再次詢問劉宗欣對妻蒐證是否發現有不正常男女關係，也曾寫信給那名新加坡籍男子；他說，檢方偵查時沒有說出上情，是因為考量到夫妻關係和家族名譽。

劉宗欣答辯稱，就他的認知，跟監目標是李姓司機，徵信業者跟車時回報說，李男開車太瘋狂、一直闖紅燈，建議裝GPS追蹤才不會跟丟，他向林知延回報獲得同意，且車輛是公司的車，若出事公司也要負責，因此同意業者；徵信業者林珮瑜答稱她有特地問是不是公司車，若是違法的事她就不會做；另名業者李榮全說，他只是依林女指示開車，不知違法。

公訴檢察官論告時指出，重點在4人行為是否構成妨害秘密的「無故」要件，以及用GPS衛星定位器蒐集他人在公共場所的位置，是否符合「非公開活動」要件，釋憲案和最高院的判決都已闡明這是干預隱私權，維持婚姻不是安裝GPS追蹤配偶的合理化理由，為避免游走法律邊緣的脫罪行為，請求合議庭判處4人有罪。