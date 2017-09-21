超衰！女掉皮包遭假冒身分 連接7張罰單

2017-09-21 20:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名許姓女子去年4月間皮包被偷，1年多來衰事連連，連接7張罰單，警方找人、法院傳喚，許女快瘋掉報警，鳳山警分局偵查佐嚴文良抽絲剝繭，只花12天就揪出李姓女通緝犯送辦，許女打造1面獎牌「人民保母熱心堪崇」送給他，感謝嚴員還她清白。

許姓女子（36歲）自去年4月間被偷皮包後，1年多來衰事連連，連接7張超速等罰單，不但警方找上門，還接到法院傳票，造成許女不堪其擾，求助鳳山警分局幫忙。

偵查隊偵查佐嚴文良抽絲剝繭，只花12天的時間，查出是李姓女通緝犯（33歲）搞鬼，她持許女證件冒名租車，涉及多起毒品案件，連警方查獲毒品案件，帶回李女警局同意驗尿，她竟假冒許女，持駕照蒙混過關，驗尿嫁禍給許女，害她被警方函送。

李女甚至裝闊請友人上KTV消費，沒錢竟以許女身分證抵押，還告訴業者大不了去警局找她，警方直到許女7月底報案，才查出全是李女搞鬼，發現她經常出沒三民區，8月11日埋伏附近，警方趁她在車內逮人。

沒想到李女一邊吸毒、一邊餵兔，她見警當場剉尿，愛兔則深陷毒害，興奮到活蹦亂跳，警方查扣安毒15.65公克、1粒眠18顆等，警訊時坦承假冒許女身分，警訊後將她依毒品等罪嫌送辦，才終於還給許女清白。

許女稱自己被惡整1年快瘋掉，嚴文良不畏困難，主動積極偵辦案件，才終於還她清白，解決她1年多的煩惱，打造1面獎牌「人民保母熱心堪崇」送給嚴員，表達她的感謝之意。

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