角頭中槍 警方駐守醫院掌控黑幫動態防尋仇

新北市警方在遭槍殺的天道盟同心會土城分會長林立昌送到亞東醫院後，派員警戒（見圖），嚴防黑衣人滋事，並通令全市偵查隊約制天道盟堂口，避免黑道尋仇。（記者吳仁捷攝）

2017-09-21 19:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區20日驚傳黑幫小弟當街開槍狙殺仇家，20歲槍手陳致綸趁土城巡天府宮主，48歲的林立昌發放愛心米，持槍狂射林6槍重傷倒地，林立昌等6人事後受傷送醫，造成1死5傷；由於林立昌仍在醫院急救，警方為免尋仇再起，除在亞東醫院急診室外加派警力，更加強掌握天道盟相關分會幫派成員動態，約制黑幫串連尋仇。

新北市警方說，土城天道盟角頭林立昌遭槍擊後，從土城送至板橋亞東醫院急救，不少林立昌小弟、及黑幫大老趕往關切，板橋警分局見狀，立即派制服、偵查隊刑警到急診室警戒，事發的土城警方也立即約制堂口，堂口多由幹道到場，未見大批黑衣人聚集醫院，囂張的情況。

道上人士說，由於這起槍擊是從黃義倫「一輪ㄟ」遭狙殺而起，道上也盛傳是林立昌是藏鏡人，所以事發後，與林立昌走得較近的幫派份子擔心被波及，除非是至親好友，多不會第一時間到醫院關心，自然不會有以往黑衣人聚集，因而引起警方關切

由於林立昌仍在加護病房急救，新北市警方除派員在急診、加護病房門口警戒、蒐證，更發動全市偵查隊，對轄內天道盟各分會會長、份子加強掌握動態並肅槍，避免黑幫串聯尋仇，再生事端。