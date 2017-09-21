律師巨克安被毆打不治 兇嫌交保檢方抗告

2017-09-21 20:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市60歲、曾任桃園地院行政庭長的律師巨克安，18日開庭結束後在法庭外的早餐店，遇到對造、43歲男子吳英豪，兩人對話後引發衝突，巨克安被打到趴在地上、失去意識，頭部兩側內膜出血，送衛福部桃園醫院緊急開刀，但在加護病房搶救3天後於今天宣告不治；吳男案發當天被依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官聲押但法官裁定交保，桃園地檢署表示，已經提出抗告。

巨克安18日早上接受委任到桃園地院民事法庭開債務糾紛庭，結束後在距法庭50公尺的早餐店遇到吳男，兩人原本只是交談，卻突然發生肢體衝突，巨克安被打到倒在地上，有目擊者說，巨克安倒地後吳男仍未罷手。

巨克安緊急送醫手術搶救，在加護病房救治3天，於今天下午3點多宣告不治，警方隨即報請檢察官相驗，釐清致命傷及死因。

吳男被逮時供稱，雙方在庭上攻防有所爭執，在法庭外遇到後又起爭執，是對方先動手、兩人是互毆；不過，警方調閱監視器，巨克安當時是出手防衛，事發情況如何仍待進一步調查。

吳男案發當天被依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官聲押但法官裁定15萬元交保、限制住居，吳男因籌不出錢保金降為8萬元，桃檢表示，已改以殺人罪偵辦，檢方也已在20日針對交保提出抗告。