嘉市蘭潭發現1具女浮屍 家屬趕赴指認

2017-09-21 18:42

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市蘭潭風景區傳發現1具浮屍！今天下午近4點，路過民眾在環潭公路靠近三信亭附近，見1人在水面載浮載沉，市消防局蘭潭分隊派員趕抵，從遠處研判疑為浮屍，但因離岸邊有20公尺，救援人員著防寒衣下水打撈，上岸後經查為一名年約50歲吳姓婦人，研判死亡已數小時。

警方調查，該名婦人家住雲林，家屬中午遍尋不著，12點多在土庫鎮報案失蹤，警方並在蘭潭風景區發現她的車輛，已通知家屬到嘉市指認，進一步釐清死因跟婦人為何來嘉市等情形。