搶運鈔車逃23年！男悲情稱癌末 求輕判陪老母

2017-09-21 18:43

〔記者楊國文／台北報導〕24年前，花蓮中小企銀土城分行運鈔車遭搶，警方查出是內神通外鬼，保全員呂恆策協助舊識陳宏池、顏健雄犯案，呂、陳早被判刑定讞，但顏男脫逃23年才落網，一審被判13年重罪，高等法院今天召開辯論庭，顏男大打悲情牌，聲稱舌癌末期，若不開刀，可能只剩3至6個月壽命，請求法官能輕判，讓他陪伴老母。本案訂10月5日宣判。

檢警調查，1993年案發時，呂恆策押車護鈔，遭持開山刀的陳宏池、顏健雄搶走1280萬元。警方10月31日就逮捕陳宏池，他帶警察到新竹一家汽車美容場取贓時，分到贓款的顏健雄（54歲）也抵達，見苗頭不對，趕緊駕車逃逸，從此人間蒸發。

一審判呂恆策14年、陳宏池13年徒刑，顏健雄則因屢傳不到被通緝。

20多年來，顏健雄冒用死人身分低調生活，竟安然度過。但法網恢恢，顏男去年3月14日開車行經台南市善化區遭警方盤查，顏男出示駕照受檢，警方查出駕照持有人卻早在2006年4月已過世，但顏男拒絕透露真實身分，遭檢察官以有逃亡之虞聲押獲准。

檢警調查2個月，仍未確認顏健雄的身分，檢方最後依「姓名不詳」起訴他，移審後，法官裁定繼續羈押。後來，顏男終於說出真實身分，經DNA鑑定證實，同時查出他涉及24年前的運鈔車搶案。