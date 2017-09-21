高市警局長何明洲上任：延續陳家欽理念 再創佳績

2017-09-21 18:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新任警察局長何明洲今天傍晚正式到任，市長陳菊在交接典禮表示「歡迎」！她說，今天是頭一次見到何明洲，指內政部長葉俊榮週二打電話告知接任局長人選「一流、正派、有能力」，她期待何明洲能延續升任警政署長的陳家欽近3年在高雄奠定的基礎，讓大高雄治安再創佳績。

63歲何明洲是宜蘭人，中央警察大學行政警察科47期、中正大學犯罪防治學系碩士、中央警察大學犯罪防治研究所博士，歷任台北市北投分局、士林分局、大安分局分局長、雲林縣警察局局長、警政署教育組組長、新北市警局副局長、警政署警政委員、警察專科學校校長等職務，職務歷練完整。

何明洲在刑事體系打滾多年，以肅竊能力聞名，他的博士論文就是以住宅防竊為專題。2009年在刑事局更曾參與「獵龍專案」圍捕張錫銘。

何明洲今天傍晚在警政署副署長王隆監交下，接下高雄市警察局局長印信，高雄市長陳菊、副市長許立明、立委許智傑、市議員曾俊傑、曾麗燕等多位民代，以及高雄地檢署檢察長周章欽、調查局高雄市調查處長陳國璋都到場觀禮。

陳菊對何明洲表達歡迎，同時也對卸任局長陳家欽表示改謝，特別舉出，當年陳家欽甫到任，就化解高雄大寮監獄6囚持槍挾持人直企圖越獄的危機，讓那年春節全國人民免於恐慌，也祝福陳家欽擔任署長新職能發揮治安長才。

何明洲也說，強調這幾年高雄的警政工作在陳家欽領導下已經翻轉，基層員警士氣高昂，對街頭暴力鬥毆事件都能迅速打擊，詐騙被害的損失也大幅降低，查緝毒品中小盤的溯源成效更是有目共睹，他感覺責任與壓力更重，但有信心接受挑戰，延續陳署長打下治安基礎，與同仁攜手達成「治安免恐懼，服務很貼心」的目標，以符合市民的期待。他相信未來一定能夠在新職上發揮所長，為大高雄治安再創佳績。