袂爽？接副市長？邱豐光：毫無所悉、非常愉快

2017-09-21 17:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕前台北市警局局長邱豐光被指因為「袂爽（不爽）」降調而缺席交接典禮，今天下午以警政署副署長身分主持新舊任台中市警局局長交接時，針對外傳台北市長柯文哲要找他當副市長，以及是否刻意缺席台北市交接典禮，僅說「毫無所悉」、「非常愉快」就匆匆離去。

外界認為邱豐光因世大運開幕期間發生反年改團體脫序陳抗事件，而降調警政署副署長，今天上午台北市新舊任局長交接典禮，柯文哲與邱豐光雙雙缺席，引發外界揣測，懷疑邱豐光以缺席手段表達不滿，「袂爽」表露無疑。

今天下午4時20分，邱豐光以副署長身分主持台中市新任局長楊源明、原任局長陳嘉昌（調任北市局長）交接典禮時，一度躲避媒體採訪，他不發一語，在媒體的推擠搶拍下進場，典禮結束後，勉強受訪，但過程相當短暫，媒體僅提問3個問題，他迅速走入電梯內離去。

媒體問他，缺席北市警局長交接典禮的原因，他說：「今天有3場交接，台北、台中與高雄，依照警政署人事室的規劃，交接都由副局長代表，交接給新任局長，我也奉派到台中監交，就是照人事室的規劃。」

媒體再問，柯文哲是否找他當副市長？他缺席北市警局長交接典禮是否因為「袂爽」？他僅用回答，「毫無所悉」、「非常愉快」，隨即搭車離去，不願再受訪。