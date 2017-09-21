疑未打方向燈就轉彎 重機搶快讓4車撞成一團

2017-09-21 16:31

〔記者鄭景議、陳恩惠／台北報導〕台北市文林路與中正路口發生一起車禍，今日早上7時許，一台紅牌重機由中正路西往東行駛時，要轉進文林路，迎面撞上迴避不及的白色轎車，轎車更失控衝撞在待轉區的兩輛機車，並推擠至人行道上，現場車輛碎片滿地，共造成5人受傷送醫。

據了解，重機疑似因為搶快，還未打出方向燈就要轉進文林路，導致汽車閃避不及，但警方表示肇事責任還有待釐清，其中重機駕駛47歲的巫姓男子，手腳骨折，乘坐巫男後座13歲的小女兒，左腳踝則有骨折情況，其餘包括汽車駕駛在內都僅受擦撞的輕傷，並無大礙。