閃公車遭貨車輾斃 她雄女畢業滿級分拚上醫科

死亡車禍現場血跡斑斑。（資料照，記者徐聖倫攝）

2017-09-21 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕長庚大學醫學系2年級余姓女大生，19日晚間由胡姓女學生騎機車雙載行經新北市中和區中正路時，為閃避路邊公車竟遭貨車擦撞倒地遭輾，余女當場死亡。對此，她的母校高雄女中師長們聽到噩耗後紛感不捨，指她在校成績好為人又有愛心，去年更以滿級分成績考上長庚醫科，「這麼好的孩子怎會發生這種事...」。

根據《蘋果日報》報導，余姓死者畢業自高雄女中，在師長們眼中不僅成績優秀，平時也很有愛心。雄女校方人員指出，昨天獲知此噩耗後隨即致電余父，希望能提供關心及協助，但電話沒人接；雄女校長黃秀霞今稍早也表示非常難過，強調余女不僅成績好，是滿級分生，還是個很有愛心、善良的孩子。

雄女校方人員稍早亦指，余女前年畢業後再花一年努力準備，去年終於考出滿級分佳績，順利考上長庚醫學系，校方人員表示，進入大學後的余女仍不忘動物，投入了狗醫師社團等關懷團體，想不到一場車禍竟讓這麼善良的女孩子香消玉殞。

余女生前熱愛動物，連臉書的大頭照都是貓咪的裝扮，事發後不少網友湧入她的臉書留言哀悼，有女網友感嘆說「這麼年輕又有愛心優秀的孩子！讓人永遠懷念妳的美善。願妳一路走好。換個身軀再來做救人的人」。