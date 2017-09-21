釐清遠壽掏空、眷改弊案 北檢今下午再提訊趙藤雄

2017-09-21 15:57

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄創辦人趙藤雄所涉遠雄人壽掏空案，以及涉行賄前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏的眷改弊案，為釐清趙藤雄涉掏空遠壽以及行賄洪嘉宏等兩案細節，先前陸續傳喚相關證人及被告後，今天下午再度提訊在押的趙藤雄比對說詞，釐清遠壽掏空案及眷改弊案疑點。

針對遠壽掏空案，北檢6月底兵分50路搜索並約談趙藤雄等人，包括擔任遠雄建設董事長的趙藤雄長子趙文嘉、擔任遠雄人壽總經理的次子趙信清、遠雄財務副總許自強等多人都曾被約談。

檢方調查，趙藤雄涉嫌自2007年6月起，多次針對遠壽工程隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中掏空遠壽，另質疑遠壽長期代遠雄建設獵地及合建建案，卻只在財報上揭露部分建案。

關於眷改標案涉弊部分，檢方查出洪嘉宏在營建署城鄉發展分署長任內，涉利用該分署受國防部總政治作戰局委託辦理多項「國軍老舊眷村改建土地核屬大面積（500坪以上）依法標售處分」案之機會，收受投標廠商遠雄的賄賂，使遠雄得以取得上開多項標案；洪嘉宏現因此案在押中。

關於北檢偵辦遠雄所涉弊案，可分成4部分，一是遠壽掏空案，二是包括海山煤礦開發案在內等多件新北市土地工程弊案，三是大巨蛋案，最後則是前年10月發動搜索的遠雄眷改案。