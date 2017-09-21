未掌握黑幫仇殺情資？土城警：分局長5月去過槍擊案現場

基層爆料，新北市土城傳出黑道仇殺，分局長王順益事後質疑派出所、偵查隊沒有事先掌握，但基層爆料，王順益（左2）早在案發前，就曾陪同副市長侯友宜到過巡天府。（記者吳仁捷翻攝）

2017-09-21 15:26

〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕新北市土城昨天發生黑幫仇殺案，槍手當街朝正難發放白米的巡天府宮主、天道盟土城分會長林立昌開槍，釀成1死5傷意外；土城警分局長王順益事後開會檢討，質疑轄區、偵查隊沒有掌握情資，但有警員指出，分局長王順益早在槍擊案前，就曾陪同新北市副市長侯友宜到巡天府參加白米發放愛心活動，當時眾人還在宮前肯定林立昌、慰問低收入戶，質疑長官不該把偵辦刑案的壓力，轉嫁到基層。

6月天道盟同心會份子黃義倫遭狙殺

警方初步了解，這起槍擊案疑因天道盟不同分會爭奪土方利益引發糾紛。今年6月天道盟同心會份子黃義倫先遭人狙殺身亡，黃男這一方即傳出要給對方好看，果然20日發生槍手狙擊天道盟土城分會長林立昌的報復行動，且陳鎖定林密集開10槍，顯示要置他於死地；警方懷疑黃的大哥是全案幕後主使者，除深入追查，並全力約制黑道蠢動，防範仇殺續集再現。

爆料的土城警員說，今年5月26日新北市土城區公所到巡天府響應愛心米發放，當時土城分局長就陪同土城區長楊志宏到場慰問、關心；官警抱怨，拚治安不是只靠一個人，土城在3個月內連傳黑道仇殺槍擊案，釀成2死5傷，警方也不願意，治安防制仰賴全面性的治安作為，甚至求助市警局支援，只靠單一派出所或一個偵查隊，難以壓制黑幫復仇氣焰。

3年來共發生3起幫派開槍仇殺釀4死

土城區3年來，共發生3起幫派開槍仇殺，造成4死，是新北市黑幫仇殺最多的地區；近年最惡名昭彰的一件，就是103年8月8日天道盟同心會土城分會角頭黃榮煌、黃琮文兄弟檔遭土城媽祖厝的混混林立晟設局持槍射殺致死；今年6月22日晚間，天道盟同心會角頭黃義倫遭槍手林楊竣開10槍仇殺；9月20日下午1時27分，天道盟同心會土城分會長林立昌遭當街狙殺，仍在急救，釀成義工賴國和枉死，1死5傷嚴重傷亡。