工人看大聯盟簽賭欠500萬 險被逼拿退休金抵債

2017-09-21 15:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鄭姓男子喜歡看美國大聯盟職棒比賽，一年多前認識劉姓、葉姓及張姓男子，對方提供運動、職棒簽賭下注帳號引誘鄭男簽賭，但他越賭越輸，被迫向地下錢莊借錢，累積債務超過500萬元，劉、葉等要求他退休拿退休金還債，不從就關狗籠；鄭男走投無路向警方報案，昨天警方逮捕劉等人，也保住鄭男的退休金。

警方調查，鄭姓男子在嘉義某工廠任職，疑因友人簽線認識劉姓男子（54歲，公共危險）、葉姓男子（39歲，賭博）及張姓男子，3人提供「IN SPORTS」、「龍天下」簽賭網站帳號密碼，讓鄭某簽賭下注，他大多都是針對美國大聯盟比賽簽賭。

簽賭下注金是每週結算一次，鄭某賭輸就想凹回，就再下注，卻越欠越多，結算時拿不出錢時，劉、葉則介紹同夥地下錢莊借款，年息高達180%，再勸鄭下注扳回，最後卻累積5百多萬元債務。

鄭某輸個精光，只好將薪水帳戶提款卡交給對方，每個月薪水都被用來還債，今年年終獎金20多萬元也全數還債，但還是還不清。

警方調查，該集團會以言詞恐嚇、暴力毆打、甚至恐嚇危害家人性命做要脅，鄭某今年退休可領300多萬元，該集團逼他退休用退休金還債，被害人走投無路向警方報案，警方昨天收網逮人，依賭博及重利罪嫌移送。