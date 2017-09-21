女醫學生遭輾斃違停惹禍？ 他天天檢舉嘆「仍救不了妳」

2017-09-21 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕長庚大學醫學系余姓女大生，日前由同學騎機車雙載行經新北市中和區中正路時，不幸發生車禍當場身亡，對此，網友在「mobile01」發文，指當時路旁違停的車輛是這場悲劇的間接肇因，強調自己平時都會檢舉該處的違停，卻仍然無法阻者憾事發生。

網友以〈我天天檢舉中和中正路872號的違停，卻依然無法救妳一命＞為題發文，強調發生車禍的中和區中正路872號附近違停非常嚴重，自己每次經過都會錄影存證加以檢舉，網友接著貼上11張照片，表示這些是過去在車禍地點囂張的違停畫面，號召更多守法的用路人挺身檢舉，幫助更多的民眾。

文章發出後引發熱論，有網友認為檢舉並不能有效降低事故發生，有人更批評當地紅線是政府亂畫，強調該地停車需求很大，劃設紅線非常不合理，也有網友強調，死者雙載的機車當時要閃的公車也是違停，不應該只譴責路旁的違停車輛，除此之外還有網友質疑他的照片不符規定，「所以這些檢舉都無效」。

不過仍有許多網友贊同發文者的做法，紛紛留言說「違停車就是幫兇」、「感謝樓主花自已時間改善交通，至於那些認為違停一下下不會怎樣，又沒擋到人也沒害人的就不要遇到鬼」、「其實您的付出已讓此處的違規減少許多，但時間久了，還是會有受害者」、「今天你不檢舉他，明天他就害死你…」。