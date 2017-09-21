司馬庫斯巨木群盜伐案主嫌落跑被通緝 保警逮人

2017-09-21 15:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕新竹縣尖石鄉52歲何姓男子，因涉及104年6月間的司馬庫斯巨木群盜伐案，被法院判決有期徒刑4年6月，但何男並未到案執行，新竹地檢署於7月發布通緝。保安警察第七總隊第五大隊20日下午3點，在司馬庫斯部落發現何男蹤跡，逮捕後今天解送歸案。

保七總隊第五大隊表示，何男當時夥同共犯，盜伐有上帝的部落之稱的司馬庫斯部落巨木群，檢警大動作搜索後，逮捕相關涉案人員，不過主嫌何男被判刑後，卻逃之夭夭，經過警方連月追捕，總算將人帶回新竹地檢署歸案。