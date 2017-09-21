學生宿舍當兵工廠 「董事長」製造槍械被逮

內埔分局偵查隊今天破獲地下兵工廠，起獲現金20萬、槍枝成品5枝、半成品3枝、子彈成品300餘發、半成品80餘發及安非他命毒品等。（記者邱芷柔攝）

2017-09-21 14:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕因走私毒品、製造槍械服刑逾10年的賴姓嫌犯，出獄後自己成立人力仲介公司，名片上還印著董事長職務，但「賴董」非但沒有金盆洗手，反而重操舊業，在內埔鄉義亭村的一處學生宿舍內製造槍械，內埔分局偵查隊今天清晨持搜索票攻堅，當場人贓俱獲，逮回正在製作槍械的賴嫌。

尖銳的金屬車床聲從學生宿舍傳出，39歲的賴姓嫌犯埋頭改造槍械，絲毫沒有察覺警方找上門，偵查隊手持盾牌，破門而入後立即將賴嫌壓制，現場起獲現金20萬、槍枝成品5枝、半成品3枝、子彈成品300餘發、半成品80餘發、主要槍枝組成零組件1批、改造用車床、電鑽、子彈壓模機等，現場還有二級毒品安非他命2包約33公克及吸食器。

警方指出，賴嫌利用網路購買零組件，透過改造技術打造槍械，從現場槍枝、子彈的成品及數量來看，其製造質量相當好，平均每支槍枝售價5至10萬、每發子彈100元，賴嫌原本計畫在中部開設人力派遣公司，連名片都印好了，疑因資金未到位，所以回到老家重操舊業。

警方表示，該學生宿舍地點偏僻，旁邊就是檳榔園，近年已少有學生租屋，賴嫌看準警方蒐證困難，在宿舍中深居簡出製作槍械，警方靠近宿舍時，現場還有5隻狗不斷吠叫，但車床聲音相當大，賴嫌絲毫沒有察覺警方找上門，破門後立即制伏正在操作車床的賴嫌。

警方調查，賴嫌是屏東內埔鄉人，有槍砲、運輸毒品等，104年才出獄，由於現場查獲證物數量龐大，警方除依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將賴嫌移，也持續擴大調查槍枝、毒品等流向及來源。

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