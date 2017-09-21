王忠義揚言提告 高大成：觀點未被採納，我能說什麼？

2017-09-21 14:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕被控殺父弒母詐領保險金的王忠義，台中高分院今天改判無罪，王忠義點名曾發表「王忠義是兇手的可能是百分之九十九」言論的法醫高大成，要求高大成道歉，否則就要提告。

高大成回應說，這個案件不是他判的，新事證來自於其他死者家屬有異議，不過，死者的其他親屬家人，至今沒有提出異議，也沒來找他，「我的觀點並未被台中高分院採納，我還能說什麼？家屬如果沒提出異議，我也愛莫能助」，他的見解是依據專業判讀，不是針對王忠義個人。

王忠義今天聆聽無罪判決之後，難掩氣憤說，高大成等人的言論，已經傷害他與家人，他希望高大成等人能道歉，王忠義還強調，他曾透過管道，包括委託民意代表，去找高大成，希望高大成能到他那裡詳閱卷宗與證據，但被高大成拒絕，他相信高大成如能詳閱卷宗證據，看法與意見可能會改變。

高大成則說，今年四月下旬，王忠義確實委託他人轉達會面之意，但被他拒絕，主因有二，其一，他希望能以專業身分，在法庭上為王母死因做判別，其二，他認為法醫不應該與當事人相處，因為，不經意的語句，也很容易成為當事人脫罪的辯詞。

高大成指出，他的意見並未獲得台中高分院採用，另外，死者的其他家屬，也尚未提出異議，沒有委託他鑑定，「我無法替死者講話」，他也愛莫能助，他的判斷與見解，是依據專業與跡證的判讀，並非針對王忠義個人，如果死者家屬有異議，他可以免費鑑定。