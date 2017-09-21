前新竹市長確定是民進黨籍 並獲賠1元

2017-09-21 14:41

〔記者溫于德／台北報導〕前新竹市長蔡仁堅103年登記參選新竹市長，遭民進黨中央評議委員會以「違紀參選」為由撤銷黨籍，他因不服，接連對黨提起「請求確認黨員資格存在」之訴獲勝確定，並另案就其黨員權、名譽權受損部分求償1元與登報道歉。全案歷經台北地院開庭審理後，稍早判蔡獲賠1元，但駁回登報道歉請求，全案仍可上訴。

蔡本月7日親自出庭時提到，當年9月未依黨內提名辦法行事，已侵害黨員權利，且他雖在事發後堅持參選，卻遭外界閒言閒語，自認個人名譽權受侵害，因而堅持提告，要求民進黨付出代價；而坐在蔡身旁的律師也說，當事人自事發至今均無法行使黨員權利，姑且不論市長選舉，就連立委選戰也因不具黨員資格，遭剔除門外。

民進黨律師不認同蔡所說並指出，蔡未經提名即參選本就違紀，因此相關開除並未侵害，遑論侵害名譽權，請求駁回訴訟。

法官審酌後，今判蔡獲賠1元、駁回登報道歉請求。

至於最高法院上月9日判決定讞之「請求確認黨員資格存在」一案；終審法官認同高院見解，依據人民團體法強制規定，黨員（或會員）只能由黨員大會或黨代表大會決議除名，而喪失資格一旦違反規定時，相關除名處分則不生效力，因此認定蔡被開除黨籍時，未經黨代表大會確認已屬違法，判民進黨敗訴，蔡仍屬黨內一份子。