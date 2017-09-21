車手黑吃黑 捲贓款遭上游緝拿

2017-09-21 14:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕20歲趙姓男子被詐騙集團吸收當車手，成功從一名退休公務員身上詐得50萬元，但他見錢眼開，沒將贓款上繳，反爽買金飾送女友，還跑去酒店當大爺，讓詐騙集團氣瘋了，在臉書PO「江湖懸賞令」，要道上兄弟緝拿，卻意外引來警方關注，日前將趙男與楊姓車手頭拘提到案。

警方調查，趙男去年6月加入詐騙集團，他今年7月間打電話給一名陳姓退休公務員，用假檢警老梗，佯稱對方涉及刑事案件，需交出帳戶現金供查案、監管，陳男信以為真，帶著50萬現金與趙男相約新竹市區一間超商前交易。

趙男得手50萬元後，原要照規定上繳贓款給詐騙車手頭，但他見錢眼開，竟捲款烙跑，和女友躲到嘉義避風頭，先買了金戒指、金項鍊及手錶送女友，再到酒店當大爺，揮霍爽過一個月。

警方指出，趙男原要將贓款上繳給楊姓車手頭，但他捲款逃跑，讓楊男無法和詐騙集團上游幹部交代，一氣之下便在臉書PO「江湖懸賞令」，指「趙男偷錢烙跑，抓到必重賞」，要道上兄弟緝拿。

不料，該懸賞令卻引起警方注意，四處布線、蒐證，月前兵分兩路將趙、楊兩人拘提到案，趙男坦承犯行，指50萬贓款都被他花光了，但楊男面對警方提問卻一概否認，警方訊後依詐欺罪嫌將兩人送辦。

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