陸軍汽基廠貪瀆弊案 檢調第二波搜索約談10人

2017-09-21 14:04

〔記者陳慰慈、謝君臨／台北報導〕新北地檢署偵辦陸軍汽基廠爆集體貪凟弊案，今再展開第二波行動，再度搜索汽基廠並約談涉案軍職人員7人及業者3人到案。

全案經新北市調查處主動發掘陸軍後勤指揮部陸軍汽車基地勤務廠多名軍職人員經辦採購涉弊，收受決標金額1%之現金賄賂，協助以劉姓男子為首之圍標集團，得標逾50件國軍悍馬車、中型戰術輪車等車輛機件、引擎零件採購案。

國軍人員明知業者以中國劣質品交貨仍違法驗收，另盜賣職務上保管的軍品牟利，涉犯多項貪瀆罪嫌。

新北市調查處經長期蒐證，報請新北地方法院檢察署檢察官陳旭華、劉文瀚指揮偵辦，於7月17日實施搜索約談後，向法院聲請羈押官商6人獲准，經持續深入追查，依所獲事證認該廠尚有其他採購弊端，於今日發動第二波偵辦，除再度搜索汽基廠，並約談10人到案。

檢調調查，以劉姓男子為首的圍標集團，以協議朋分圍標權利金、行賄經辦採購軍職人員方式，得標逾50件採購案，得標後為獲取高額利潤以攤平圍標權利金及行賄成本，竟以中國製造、不符驗收標準之低價劣質品交貨，負責驗收的黃姓軍職人員等人，竟違背職務通過驗收，已涉犯貪瀆罪嫌。

調查局指出，適值政府積極推動國艦國造、軍品自製之時，卻有不肖軍職人員罔顧同袍生命及國家安全，高價採購性能低劣之軍用車輛機件，危害甚鉅；為維護國軍戰力及國防安全，將持續配合檢察官指揮，深入追查釐清，即時匡正不法。