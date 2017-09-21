嘉義「韋小寶」臥軌自殺 卡在車下送醫急救

綽號「韋小寶」的52歲韋姓男子，今天接近下午1點在民雄鄉工業二路平交道臥軌，被北上3148電車撞擊，駕駛煞車後，發現韋某卡在第一列車下方，已送醫急救。（記者曾迺強攝）

2017-09-21 13:47

〔記者曾迺強／嘉義報導〕今天接近下午1點，嘉義縣民雄鄉綽號「韋小寶」的52歲韋姓男子，在民雄鄉工業二路平交道疑似臥軌，被北上3148電車撞擊，駕駛煞車後，發現韋某卡在第一列車下方，救護人員將他救出時已無生命跡象，送往嘉義基督教醫院急救。

這起事故造成嘉義、嘉北站發車的北上車次延誤，鐵路警察正排除事故中。

圍觀路人指稱，「韋小寶」是當地臥軌常客，今年4月才在同一處地點臥軌自殺未遂，被警方依公共危險罪嫌送辦。

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綽號「韋小寶」的52歲韋姓男子，今天接近下午1點在民雄鄉工業二路平交道臥軌，被北上3148電車撞擊，駕駛煞車後，發現韋某卡在第一列車下方，已送醫急救。（記者曾迺強攝）