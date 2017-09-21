袂爽？！柯文哲、邱豐光缺席新、卸任警局長交接典禮

新任局長陳嘉昌宣示。（台北市警局提供）

2017-09-21 13:09

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上11點半，台北市警局舉行新、卸任局長交接典禮，不過前局長邱豐光「缺席」，改由副局長林順家「代打」，再加上市長柯文哲也臨時取消行程，改由副市長鄧家基主持。警界議論紛紛，直呼整場典禮除了新任局長陳嘉昌外，「該來的都沒來」，與過往交接典禮相比，極其罕見。

鄧家基致詞時細數邱豐光年輕時就為台北市治安打拚，肯定他的刑事專才，還舉陳進興挾持南非武官為例，稱讚邱在沒安全裝備狀況下，衝鋒陷陣將歹徒繩之以法，救出襁褓中的嬰兒。邱英勇奮戰精神一直延續到這兩年多來的台北市，在治安、交通、防毒、打詐都有傑出表現，對於邱的離去「百般的無奈、萬般的不捨」。

鄧還說，將來首都的陳抗問題一定要妥善處理，在尊重多元社會發言的前提下，如何維持應有秩序和捍衛警察尊嚴，都需多方面兼顧，更顯得未來局長任重道遠。

新任署長陳家欽也肯定邱豐光過往的傑出表現，還回憶起他在刑事局擔任隊長時，邱是六隊隊長，負責支援綁架案，只要各縣市發生綁票案，邱一定身先士卒率隊支援，將歹徒一網打盡。

會後新任局長陳嘉昌接受訪問，有媒體問到他關於柯文哲沒來接交典禮「會不會感到委屈？」陳嘉昌連忙說「不會、不會」，還說未來會依照市長指示、尊重議會監督，全力以赴。