幫人作法事無法力 佛具店小開自稱「法師」遭起訴

2017-09-21 12:56

［記者楊政郡／台中報導］台中市神岡區陳男，其父早年在地方上是幫人「收驚」、「祭改」及經營佛具行，他89年從金融機構離職後，接手佛具行，自稱「陳法師」，對上門民眾楊、張及其家人、妖言惑眾，誆稱惹上「五鬼」、「遭下符咒」等，需作「供煙」及「點燈」等法事，被害人深信不已101年6月至102年4月匯款近8百萬給他，他根本無能力作法事，錢匯入他妻子及女友帳戶，用來買基金、賓士、定存單，檢察官認為他是斂財的神棍，依詐欺罪起訴。

起訴書指出，陳男（48歲）89年因故從某金融機構離職，接手經營父親的佛具行，自己並不懂道教的「藥師琉璃燈」等法事，佛教的「煙供寶懺」法事，對外自稱「陳法師」、「陳老師」。101年6月有張姓、楊姓兩名女信徒上門問運勢、家人健康、住家風水等等，憑藉小時候後在父親身邊聽來的話術，對信徒把自己的能力講得神靈活現，讓女信徒深信他有改運能力。

從同年月9日陸續匯入陳嫌指定帳戶（陳妻帳戶及其女友帳戶），兩信徒又陸續介紹親人，楊女父母親、二妹、三妹、表姊等，都來給陳某改運。陳嫌在信徒上門就妖言惑眾，誆稱信徒惹上「五鬼」、「女鬼」、「遭下符咒」等，自己會親人身體不好、丈夫外面惹上女鬼、親人身體會不好等等，需作「供煙」及「點燈」等法事，一層要3萬6千，作7層25萬2千元，點燈1份1萬2千，其餘法事3600至6萬元不等。

被害人陸續匯款達756萬餘元，檢察官查出陳根本無能力作法事，錢匯入他妻子及女朋友帳戶，沒拿去作法事，確是拿來買股票、基金、賓士名車（250萬元）、定存單，檢察官認為他是借改運之名，行詐欺之實的斂財神棍，依詐欺罪起訴。