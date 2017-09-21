單純溺死？ 警方不當取供？ 王忠義改判無罪理由在這...

王忠義夫妻聆聽判決，雖改判無罪，但臉色相當沈重。（記者張瑞楨攝）

2017-09-21 12:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕王忠義與妻子陳麗雅殺夫弒母詐領保險案，台中高分院今天判決無罪，台中高分檢表示，此案仍有疑點，將等收到判決書後再決定是否上訴，至於台中高分院二審判決無罪的主要理由，包括南投檢方認定動機與過程，台中高分院幾乎全部推翻，法官甚至質疑南投警方以不恰當的手段誘導取供，王忠義母親王蔡秀猜死因，極可能是單純意外落水溺死。

二審判決是由審判長邱顯祥、陪席法官石馨文、受命法官葉明松合議庭達成，判決無罪的理由略述如下：

南投地方法院一審，認定王忠義殺害王母，依直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，詐欺取財未遂罪處有期徒刑8月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，陳麗雅則全部無罪，南投地檢署就有罪、無罪部分均上訴，有罪部分認為量刑過輕，王忠義也就他有罪的部分上訴，他認為受到冤枉。

台中高分院指出，經1年1個月餘審理，調查王忠義、陳麗雅生活、就學、就業狀況及經濟條件、債務負擔等，證實王忠義、陳麗雅於本件案發前，自101年迄103年10月間止，仍有零星工作收入，且累計有63萬餘元，存入王樹藤，王蔡秀猜或其子的郵局帳戶，而其二人所積欠銀行之卡債，累計雖有45萬餘元未繳，但均屬發生在96年以前之債務，實質上已成為銀行呆帳，無法對被告二人執行到任何財產。

另外，王樹藤、王蔡秀猜生前都持續領取每人每月7000元之農保津貼，也都由被告二人支配作為全家人生活之所需，因此認為檢察官起訴被告二人為詐領50萬之保險金而殺害自己母親，「其動機顯然與常理有違」。

高分院強調，王忠義的父親王樹藤遺體被發現時，只剩下部分頭顱骨及上身部分枯骨，經法醫師解剖相驗，雖認為頭骨破裂缺損為生前外力撞擊所致，但無法判斷係遭人為打擊或高處墜落撞擊，更無任何積極證據證明是遭被告二人敲擊致死，故台中高分院維持原審對被告二人無罪的判決。

至於王忠義的母親王蔡秀猜，遺體經檢察官、法醫師相驗、解剖均未發現有人為加工，亦無溺斃所常出現的抵抗傷或明顯人為之外傷，解剖所發現之右上背肌肉出血、肩部肌肉出血，經執行解剖法醫師潘至信，於二審審理中提出顯微鏡檢查結果，確認為橫紋肌斷裂所造成的出血，該出血部位相對的皮膚及皮下組織，並無外力造成的外傷，並參考國外法醫學文獻所載前瞻性研究的結果，證述於單純溺斃之個案中，有超過半數以上個案，均出現此種因垂死前用力掙扎，過度伸張、收縮導致橫紋肌斷裂所呈現之出血情形，因此，本件極可能是單純意外落水溺斃。

另外，台中高分院也發現，勘驗南投警方偵訊錄音，發現王忠義雖曾於104年4月9日「自白」，承認將王蔡秀猜頂撞落水，再下水壓至溺斃，不過，觀察他當日警詢前段約3個小時，均否認犯行，警方則不斷以「二個人關跟一個人關是不一樣，你都受不了，你太太怎麼受得了，小孩會被安置」等話語勸誘自白，王忠義自白後，則頻頻詢問員警「我這樣講，陳麗雅是否就沒事了？」，等警方告知未必對陳麗雅有利後，王忠義隨即否認自白內容，王忠義的自白任意性，還有可疑之處，且其該段自白內容，與解剖所呈現之傷亦不相符，這段自白之憑信性亦有可疑。

台中高分院綜合調查結果，認檢察官所提出的證據，並不能讓二審合議庭得到認定被告等有犯本件之罪的確信，因此維持原審對陳麗雅無罪之判決，另撤銷原審對王忠義有罪判決，改判王忠義無罪。