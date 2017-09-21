男子偷小貨車油箱內柴油 才抽3公升就被逮

2017-09-21 11:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子20日傍晚涉嫌在中壢區志廣路偷竊路旁一輛小貨車油箱內的柴油，因他行動鬼鬼祟祟，才抽3公升柴油，就引來路人報警，中壢警方隨即將他活逮並依竊盜罪嫌送辦。

王男（31歲）當時蹲在小貨車旁，用抽油工具抽取小貨車油箱內的柴油，路人直覺他有問題，就報警逮人。

警方說，王男供稱他自己的小貨車沒油了，他想要省下加油的錢，才會動念要偷其他小貨車內的柴油，豈料抽不到3公升、市價約64元，就被警方查獲，還被警方發現他另因毒品罪嫌被通緝中，實在得不償失。