查無故意犯罪或應負刑責者 桃檢簽結815全國大停電案

檢方偵辦815全國大停電案，檢調人員曾前往中油公司設在大潭電廠內的「天然氣計量站」進行調查。全案今天簽結，查無故意犯罪或應負刑責者。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-09-21 11:34

〔記者鄭淑婷、魏瑾筠／桃園報導〕今年8月15日無預警發生全國大停電，當時經濟部長李世光、中油董事長陳金德接連下台，停電原因指向位於桃園市觀音區的大潭電廠，廠方事後對於跳電說法一日數變，解釋是因誤觸按鍵導致，說法引發外界質疑，桃園地檢署歷經1個多月的調查全案偵結，檢方經查無犯罪嫌疑或應負刑責之人，依法予以簽結。

桃園地檢署指派主任檢察官林秀敏、檢察官黃柏嘉、廖榮寬，多次赴大潭電廠現場勘驗、約談相關人員並帶回相關卷證，調查大停電是否有人為故意、涉犯「刑法」130條公務員廢弛職務釀成災害罪之嫌，但證據顯示，巨路公司游姓工程師及中油方姓、蕭姓值班人員並無「故意」存在，3人也非刑法上定義的公務員，難以用刑法相繩。

大停電原因 桃檢：更換電源供應器未改為「現場控制」

桃檢調查，發生大停電的原因，是因巨路公司游姓工程師，15日當天下午1點半起，更換大潭電廠電源供應器出現狀況，他將舊的電源供應器更換為新的後，將原本的備用電源脫離後突然出現「電力喪失18秒」情況；桃檢調查，這個「電力喪失18秒」成了最初的「因」，由於系統設定有「當電力喪失時，控制器會重啟Download，將對各個電動閥下達執行Passive指令，而Passive狀態設定為關閉，故控制器於電力回復後重啟Download，即下達預設之『關閉』指令」，因此電力喪失18秒後，系統設定重新開機並下達電力關閉指令，最終導致供氣中斷、連帶讓台電6部機組全部跳電，出現無預警全國大停電。

桃檢說，檢視整個更換電源供應器過程，游姓工程師在更換作業前，未將「系統設定」預先改為「手動設定」，避免後續可能引發的風險；不過，巨路公司並未針對更換電源供應器制定標準作業流程，而中油公司恬然事業部「天然氣作業手冊」中規定，「操作變更與維修時控制模式『得』改為現場控制模式」，而非「應」改為現場控制模式；另，游姓工程師曾在事發5天前，曾更換過電源供應器，當時也未將現場控制改為手動控制，作業也順利完成、未發生電力喪失問題，現場的中油公司方姓、蕭姓值班人員，可能因此輕忽未更改設定可能出現的風險，因此8月15日當天都未提醒或注意要更改作業模式。

從工程師到中油值班人員，因為一個「輕忽」造成全國大停電，桃檢表示，全案可能涉及的罪名有「刑法」130條公務員廢弛職務釀成災害罪、177條第1項間隔氣體罪、188條妨害公用事業罪，但以上3罪都以「故意」為構成要件，但根據調查的證據顯示，巨路公司游姓工程師及中油方姓、蕭姓值班人員並無「故意」存在，3人也非刑法上定義的公務員，難以用刑法相繩，全案簽結。

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