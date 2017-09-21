「國恩、家欽一家親」 葉俊榮期國安、警政密切合作

新卸任署長交接典禮後，新任署長陳家欽（右）送卸任署長陳國恩（中）離開，同仁獻花致意。（記者簡榮豐攝）

2017-09-21 11:15

〔記者邱俊福／台北報導〕「國恩、家欽一家親」，內政部長葉俊榮今天上午主持警政署長新舊任交接典禮，長達半小時的致詞中，有10多分鐘表達對卸任署長陳國恩的感激與肯定，並再度強調，這次的人事調動非外界所質疑的政治、派系問題，完全是任務、需求取向，最後還拉著卸任署長陳國恩與新任署長陳家欽高喊「一家親」，讓現場與會人士感受出濃濃的政治味。

葉俊榮表示，過去警政署在陳國恩領導下，表現非常亮眼，治安滿意度高，但仍有反恐與國安連結、反毒與反詐犯罪根本結構仍存在，以及陳抗執法等課題尚待進一步解決，這些未來需由新任署長陳家欽面對，陳家欽也表達將全力以赴。

葉俊榮談到陳國恩時，強調過去只要有相關的治安等事件發生，第一時間便馬上接獲陳國恩傳來的訊息與電話，顯見其皆能充分掌握，感覺非常好，且陳國恩相當照顧基層，常在他陪同下，慰問基層辛苦與受傷警員等，話語中充滿不捨。

葉俊榮也表示，警政署跟國安問題有非常廣泛的接觸與合作，這次陳國恩能轉任國安局副局長，期待他能在反恐與國安的連結上，提供充分的協助與寶貴意見。

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