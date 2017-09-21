獨家》三重男踹死友人 畏罪自殺未遂仍遭送辦

警方今早依傷害致死、毒品罪嫌將陳姓男子移送法辦。（記者王宣晴攝）

2017-09-21 11:03

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名38歲的陳姓男子日前搭乘40歲蕭姓友人的機車，途中陳男突然從後勒住蕭男頸部，導致摔車，陳男還站在一旁狠踹被壓在機車下的蕭男背、頭部，巡邏員警經過誤以為是自摔車禍，協助蕭男送醫，陳男卻趁隙逃逸，不料蕭男送醫後命危，4天後不治身亡；陳男得知遭檢警追緝，本月19日竟在租屋處燒炭自殺獲救，警方在屋內起獲毒品及吸食器，訊後依傷害致死、毒品罪嫌送辦。

警方調查，陳、蕭男皆有多項毒品前科，兩人相識已久，陳男還常去蕭男家接送，但2人有5萬元的債務糾紛；本月12日下午5時許，蕭男載著陳男返回住處拿錢，還清債務，途中陳男疑不滿蕭男騎車速度太快，發生口角，行經仁愛街327巷時，陳男竟氣憤從後勒住蕭男頸部，2人摔車倒地，蕭男壓在車下，陳男在旁猛踹蕭男臉、背部，直到巡邏員警經過制止。

巡邏員警見狀，誤以為是自摔意外，趕緊協助受傷的蕭男送醫，但蕭男因顱內出血，送醫後命危，15日中午宣告不治，警方介入調查後發現陳男涉嫌傷害致死，申請拘票緝捕，不料陳男從友人口中得知自己遭警方鎖定，19日晚間在重陽路3段的租屋處燒炭企圖自殺，被房東發現，送醫後撿回一命，警方到場後在屋內起獲3.11公克的海洛因及毒品吸食器，比對身分後發現是陳男，連忙將他逮捕。

警方表示，畏罪自殺未遂的陳男昨日晚間身體無礙出院，供稱因不滿蕭男騎車速度過快才發生口角肢體衝突，但堅稱不知蕭男身亡，只知道遭警方追緝，才因此產生輕生念頭，警方訊後依傷害致死、毒品罪嫌移送法辦。