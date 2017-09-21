王忠義被控殺父弒母案 檢方沒掌握有力直接證據

王忠義於二審時，指控檢警捏造對他不利的證據，他將向監察院陳情。（記者張瑞楨攝）

2017-09-21 11:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕王忠義與妻子陳麗雅被南投檢方指控殺害父母案，此案過程曲折離奇，且有諸多違反常理之處，包括為人子女，怎麼會把病重的父親帶離醫院，載到溪流旁「失蹤」？王忠義被警方約談後，為何急著出國？母親投保1個半月就溺死？另外，他為何能未卜先知，保留父親的4顆牙齒，供遺體辨識時比對之用？短短4個多月內，父母相繼死於意外，真的是巧合？不過，違反常理與巧合之處雖多，但檢方卻沒有掌握強而有力的直接證據，依據王忠義的說法，檢警甚至有造假之嫌，判處無罪主因不是無罪推定，就算是有罪推定，他也不畏懼，證據有問題，是二審法院判處無罪的主因。

王忠義被控殺害父母一案，過程曲折離奇，又充滿巧合與違反常理之處，任何人都會起疑，依據檢方指控，王忠義（40歲）於2007年離職無業後，與妻子陳麗雅（41歲）積欠40萬元卡債，又積欠國民年金保險費2萬7069元與罰單4400元，被法務部行政執行署彰化分署追繳，王忠義夫妻遂於2014年5月30日傍晚，趁父親王樹藤（75歲）生病住院時，向醫院謊稱「王樹藤吵著要回信義老家」，把發燒、血尿，腹部外露3根15公分引流管的王父載走，翌日（31日）王父於南投縣仁愛鄉互助村中原橋旁失蹤，遲至翌年（2015年）2月6日才被發現，遺體已是枯骨，王忠義的說詞是，他在車內小睡，父親就失蹤了。

檢方還指控，王忠義先用鈍器打死王父，再推落溪流中，王忠義擔心遺體腐爛無法比對身分，殺害父親時，還拔下父親4顆牙齒供比對，不料，卻沒想到王父失蹤之後，他向信義鄉老人互助會申請理賠，互助會以「失蹤」非死亡為由，暫時不予理賠。

檢方指控，王忠義夫妻把歪腦筋動到媽媽王蔡秀猜（70歲）身上，2014年8月18日為王母投保50萬元的微型保險，再於2014年10月5日傍晚，以郊遊抓蝦為名，把王母載到國姓鄉種瓜溪淹死，還捐出大體節省殯葬費，再領取捐贈大體獎勵金5萬元，不料，保險公司發現王母投保僅約1個半月就意外死亡，感覺怪異而向南投地檢署詢問死因，南投檢方才詫異發現，不到3個月時間，王忠義的父母相繼死於非命，2015年3月27日與28日，警方約談王忠義，王忠義同年4月5日企圖搭飛機到印尼，疑似畏罪潛逃，在桃園機場被留置。

檢警偵辦時，印象最深的是，南投地院裁定王忠義夫妻准予羈押，王忠義押解到看守所時，突然告訴法警「我要自白」，法警轉告檢察官，檢察官指揮南投警方偵訊時，他又不自白，反而不斷刺探警方掌握什麼證據，雙方僵持時，王忠義突然承認他殺害媽媽，還起身走到桌子旁，做出壓媽媽入水溺死的動作，但警方錄影機對著桌子，沒有拍到他的動作，他事後則翻供說，他擔心生病的妻子羈押時病發，才會虛偽自白，換取妻子不被羈押。

南投地院一審時，認為王忠義夫妻殺害王父部分無罪，主因是證據不足，台大法醫研究所指出，無法證明4顆牙齒是王父生前或死後脫落，牙齒無法成為證物，也就無法證明王忠義夫妻殺父，殺害王母部分，王妻陳麗雅無罪，王忠義則依殺害直系血親尊親罪判處無期徒刑。

殺父案因檢方未上訴而定讞，殺母部分，王忠義上訴二審，出現大逆轉，台中高分院今年4月委託台大法醫研究所鑑定顯示，王母「以跌落溪中撞擊石頭受傷，因而溺斃之成分居大，並沒有積極證據顯示是王忠義加工的行為」，台中高分院裁定已羈押2年又6天的王忠義停押、無保釋放，王忠義則指控檢警，對他有利的證據被掩蓋，對他不利的證據被捏造，全案結束後他要追究責任，向監察院陳情。