大逆轉！被控殺父弒母詐領保險費 王忠義二審改判無罪

王忠義夫妻聆聽判決，雖改判無罪，但臉色相當沈重。（記者張瑞楨攝）

2017-09-21 10:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕轟動一時的王忠義殺父弒母詐領保險金一案，南投地院一審判決王忠義殺害父親王樹藤，因罪證不足而無罪，殺害母親王蔡秀猜部分，依殺害直系血親尊親罪判處無期徒刑，王忠義上訴台中高分院，二審今天（21日）上午10時宣判，改判王忠義無罪，限制住居所，判決大逆轉，將再度引發社會震撼與爭議。

王忠義：會追究起訴與判決他有罪的檢察官、法官

王忠義殺母詐領保險疑案，台中高分院二審合議庭判處無罪，且免除定期向住處轄區派出所報到的義務，不過，因他被控觸犯的是殺人重罪，還有可能上訴到最高法院，因此，仍限制王忠義住居所，王忠義與妻子陳麗雅聆聽判決之後，雖改判無罪，但兩人臉色仍凝重，王忠義說，「這才是開始」，他強調，他會追究起訴他的檢察官陳振義、判他無期徒刑的一審法官等人的責任，他憤怒說，這個案子連起訴都不應該起訴。

王忠義說，「有做就是有做，沒做就是沒做（殺父弒母），沒做，無罪，其實沒有任何興奮之情，這才是剛開始而已」，南投地檢署陳振義檢察官「玩這個案子，玩得太快過火！」，他與陳振義無冤無仇，如果陳振義基於司法的價值，是否能請陳振義再來看看現在完整的卷宗，請陳振義道歉。

他強調，陳振義之外，包括認為他百分之百，甚至百分之一千是兇手的法醫高大成、法醫石台平等人，他強調，這些人都是科學人，高大成參酌的資料是錯誤的，基於錯誤資料下的錯誤判斷，「我不怪他」，但他曾經請法醫高大成來檢視資料，高大成卻不願意，至於石台平法醫的洗衣婦手之說，一二審都推翻，他本於寬厚，如果這些人願意道歉，他願意既往不咎，但如果不道歉，他會追究責任，因為這些人的言論，已經傷害他與家人。