黑道尋仇！朝前立委林國慶姪連開10槍 警重兵押解槍手複訊

2017-09-21 10:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕犯下土城槍擊案的20歲男子陳致綸，懷疑前立委林國慶的姪子、土城巡天府宮主林立昌是槍殺土城角頭大哥黃義倫的幕後藏鏡人，昨下午趁著林發送愛心米時，朝林及一旁民眾連開10槍造成1死5傷，還大喊「要為大哥報仇」，陳犯案後主動到土城警分局自首，警方今天上午10時許，依涉犯殺人等罪將陳移送新北地檢署複訊，警方出動了4輛車移送陳嫌，在陳嫌下車前，持長槍的保安大隊員警先下車，環顧四周環境、嚴陣以待，再大陣仗的將陳嫌送進地檢署。

警方初步了解，全案疑因天道盟不同分會爭奪土方利益引發糾紛。今年6月天道盟同心會份子黃義倫先遭人狙殺身亡，黃男這一方即傳出要給對方好看，果然昨天發生槍手狙擊天道盟土城分會長林立昌的報復行動，且陳鎖定林密集開10槍，顯示要置他於死地，警方懷疑黃義倫的大哥是全案幕後主使者，將再深入追查。

48歲的林立昌身為巡天府宮主，農曆每月初一慶典後會現身發放愛心米，昨天八月初一他循例參與，下午1點半在巡天府對面的雜貨店，和擔任發米義工的友人賴國和講話時，陳嫌突然靠近，以大約5步距離對林開槍，林的頭、臉、胸、腰等處中6槍，一度失去生命徵象，經急救後恢復呼吸心跳。站在林立昌後方的賴背部中彈，送醫不治。