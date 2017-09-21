大型重機出租正夯 謝男盜賣客人重機遭判刑

2017-09-21 10:33

［記者楊政郡／台中報導］曹男一部大型重型機車（KAWASAKI-ZR1200-A型），委託41歲謝男經營「德堡車業」管理、出租，曹某按月給付管理費，而約定機車過戶至車行名下，屬借名登記，不料謝某竟因缺錢以26萬將機車出售，事後雙方以30萬元和解，法官依業務侵占判謝男6月徒刑，得易科罰金需18萬元。

判決書指出，謝男與林姓前妻98年離婚後，仍一起經營「德堡車業」（僅為行號，沒有公司登記），林女擔任負責人，而林女在104年2月，以「德堡車業有限公司」名義與曹男簽署「委託管理車輛出租合約書」（此部分林女違反公司法被判罰金3千元、緩刑2年），將曹某新購入的大型重型機車（KAWASAKI-ZR1200-A型），委託其管理、出租，曹男每月支付2千元管理費，而先借名登記在「德堡車業」名下。

不料到了104年8月，謝與林吵架，林一氣之下離開「德堡車業」，同年9月將「德堡車業」轉讓給謝男，而謝男順便改名，而謝某債務纏身，同年12月竟把曹某這部機車，以26萬元出售給張男，且已完成過戶登記，並運送至北部交給張男，款項則用來清償債務。

雙方已經法院調決解成立，謝某賠償30萬元給曹某，謝某並經認罪協商，法官依業務侵占判6月徒刑，得易科罰金。