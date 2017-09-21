南市議員吳通龍涉詐領助理費 南檢交保20萬元

2017-09-21 09:57

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦市議員吳通龍涉嫌詐領助理公費案件，昨天指揮調查局台南市調查處人員，到市議員吳通龍等人住處、服務處等12處據點搜索，並傳訊吳通龍等17人到庭應訊，今天凌晨對吳通龍偵訊後，以吳涉貪污利用職務機會詐財、行使偽造文書等罪犯嫌重大、諭知20萬元交保，其他人士都請回。

台南地檢署於今年8月底接獲調查局調查處情資，認南市議員吳通龍涉嫌詐領助理費，即分案由檢察官王聖豪指揮南市調查處組成專案小組調查後，9月20日進行搜索。

昨天檢察官、台南市調查處與嘉義市調查站調查官持搜索票，前往吳通龍與其助理住處、服務處等12處據點同步搜索，隨後由王聖豪、黃淑妤、李駿逸、柯博齡、許華偉、郭書鳴、胡晟榮、吳梓榕等8位檢察官，傳喚吳通龍及相關證人等17人訊問，到今天凌晨完成訊問，對吳通龍作出交保20萬元處分。至於吳涉詐領助理費金額，檢方強調，還要再做清查。

台南市迄今先後已有4位現任及卸任議員，因涉詐領助理費遭到調查，其中，前市議員楊麗玉在今年5月一審依貪污治罪條例與偽造文書等罪判刑8年半；前市議員陳文科也被調查，今年9月12日，檢方偵結指陳文科涉詐領助理公費649萬餘元，依貪污罪嫌起訴，但考量他悔過、態度良好，請法官從輕量刑。

日前，市議員陸美祈也傳出涉詐領助理費，檢方對陸美祈住處、服務處等據點也大規模搜索，9月14日傳出檢方已對陸美祈悄悄以20萬元交保。9月20日再調查吳通龍案。