獨家》狼男騙性侵逼寫毒誓 女機靈趁試衣脫逃

女子阿芳趁吳姓男友在新光三越台南新天地百貨公司內試穿衣服時，趁機逃離男友魔掌。（記者王俊忠攝）

2017-09-21 00:21

〔記者王俊忠／台南報導〕遇人不淑，惡劣狼男友！吳姓男子不滿女友要分手，藉邀出國騙女友出門，女方開車載男方到台南一家摩鐵休息，吳男竟毆打、性侵女方，還逼女友寫下「會服從、否則不得好死」的毒誓疏文，要女友服侍他3天。女方機靈趁吳男在百貨公司試衣時逃走報警，吳被迫知難而退。一審依性侵、傷害2罪判這名狼男友5年4月徒刑。

判決指出，吳男與40多歲的女子阿芳（化名）從95年間起交往，後來分分合合，吳男不甘女友跟他分手，104年底向阿芳騙稱要到中國投資，有其他友人同行，邀她一起出國。阿芳信以為真答應，並在105年1月8日上午10點駕車到苗栗頭份鎮一處公園與吳男見面。

2人見面後，吳男又對阿芳騙說「機票、護照與40萬台幣、人民幣都被偷，心情很差，想到南投竹山紫南宮拜拜祈福」。宗教信仰強烈的阿芳心軟駕車載吳男到紫南宮、南部訪友等多地，1月9日深夜，他們駕車到南市善化區一間摩鐵投宿。

阿芳因整天開車，盥洗後先就寢，吳男覺得阿芳對他冷淡、懷疑另結新歡，心生不滿，10日凌晨，吳拿皮拖鞋毆打阿芳臉部與頭部，阿芳痛的驚醒，接著遭吳強逼脫光全身衣物、跪地，質問阿芳過程，只要吳男不滿意就對女方身體拳打腳踢，還命阿芳寫下有毒誓內容的疏文及債權書、委託書，甚至強制性侵。

阿芳被迫寫下的毒誓疏文表示，今生今世只聽吳男一人的話，決不三心二意，今後願與吳同甘共苦、共同承擔，如有違背誓言，將不得好死，天打雷、橫屍街頭，特立此狀。吳還嗆說「你這種女人就是要修理，要再陪我3天、服侍的服服貼貼，不然不會放過你」。

1月10日下午5點許，阿芳駕車載吳男到南市中西區新光三越西門店，她趁吳男試穿衣服時逃離、搭計程車到善化區向當地警方報案，當晚10點多，警方陪阿芳到新光三越百貨停車場取車，見吳男在車旁等候，吳在警方勸說下自行離開。阿芳則到醫院就醫驗傷並對吳男提出告訴。