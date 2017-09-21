歹徒BMW求戰「漏氣」 三菱警車完勝

警方的三菱巡邏車沒事，BMW卻爆胎。（記者王捷翻攝）

2017-09-21 00:12

〔記者王捷／台南報導〕不費一槍一彈，警方就讓歹徒的BMW「漏氣」，警方20日凌晨接獲通報，兩派青少年在路邊談判，警方到場後發現開BMW轎車的陳姓男子，疑似是帶頭份子，警匪展開追逐，陳男被攔阻後向警方衝撞，不料撞上警車前保桿，輪胎破洞漏氣，也讓陳男無法脫逃，警方逮捕一車5人，起出改造手槍及16顆子彈，6隻棍棒，全案將往槍砲彈藥管理條例、妨害公務偵辦。

市警三分局海南派出所翁副所長及吳姓員警在20日凌晨接獲報案，見到兩派青少年聚集有人開車、有人騎機車在路邊互相挑釁、叫囂，兩派人馬一見到警方立即四散。

翁國洲當機立斷，鎖定帶頭白色進口轎車查緝，雖已經凌晨，但夜間仍有人車，翁擔心高速追捕陳男會釀成意外，尾隨在陳男車後保持50公尺距離，至無人車路段才攔查陳嫌車輛。

沒想到陳男自以為開著BMW板金厚，向警方開的三菱巡邏車求戰，衝撞警車後，沒想到撞上巡邏車的前保險桿，因此輪胎破胎無法行駛就逮。

警方逮捕車上5人，全案依違反槍砲彈藥刀械管理條例、妨害公務移送地檢署，同時將追查兩派人馬身分及是否有其他違法行為。有警員得知BMW對戰三菱還破胎，笑稱不曉得巡邏車這麼強。