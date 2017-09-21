土城槍擊案》黑道大哥輕忽尋仇 發米淪肉靶險喪命

2017-09-21 00:01

〔記者吳仁捷、余衡、徐聖倫／新北報導〕新北市土城角頭黃義倫6月底遭槍擊身亡，落網的3嫌中，接應槍手的李尚哲是昨天遭槍擊的天道盟同心會土城分會長林立昌小弟，不但角頭遺孀直指另名大哥唆使小弟殺夫，道上更盛傳，就是林立昌唆使行兇，檢警續追藏鏡人之際，但板橋、土城黑道間早充斥尋仇火拚一觸即發的肅殺氣氛，對於林立昌昨（20）日遭槍擊，道上人士並不意外。

37歲天道盟角頭黃義倫綽號「一輪」，今年6月22日晚間，他到土城莒光四村停車場取車時，遭25歲槍手林楊竣伏擊，近距離開10槍狙殺身亡，專案小組當月25日凌晨在新竹一間摩鐵逮捕林楊竣，另緝獲接應林姓槍手的天道盟同心會份子28歲李尚哲、26歲謝龍宇。林嫌辯稱因行車糾紛開槍殺人，理由牽強，加上李嫌是林立昌的小弟，檢警懷疑幕後有藏鏡人，林嫌等3人羈押至今。

林立昌昨天遭槍擊後，土城多名黑道大老也守在亞東醫院急診室外，得知林救回一命後，雖然慶幸他命大，但仍頭疼如何彌平這場尋仇的腥風血雨，警方也循管道介入協調、約制。

一名大老就說，黃義倫被開槍後，林立昌曾在土城銷聲匿跡一段時間避風頭，今天會中槍，認為應該是輕忽黃義倫小弟尋仇的決心，以為已擺平不滿他的勢力，才會如此大意遭槍擊。而開槍的陳致綸，原本是名不見經傳的小混混，也因開槍狙殺大哥，被不少天道盟份子認出，就是黃義倫的小弟。

就在檢警續追黃義倫槍擊案藏鏡人時，黃義倫小弟已經暗中計畫向林立昌尋仇。而林立昌每月初一在巡天府發放白米，就成為最好的機會。林立昌為避風頭，前2個月現身初一白米發放時，都由小弟團團保護，不久就離去；今天林立昌現身發放現場時，雖有一名保鑣在旁，但不及防備，槍手陳致綸就掏槍朝林立昌連開6槍，林身中多槍，當場倒地。

據透露，槍手陳致綸今天行兇前，土城警分局就接到情資，樹林、土城將有綽號小黑的男子到土城打架滋事，但土城警方卻沒預料到，會是槍手前來槍擊林立昌尋仇，意外造成5人傷亡的重大治安事件。