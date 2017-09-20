獨家》何明洲扮黑馬接高市警長 他和港都淵源竟與這人有關...

高市警察局長由警專校長何明洲扮黑馬出線接任，絕大部分基層官警不認識這位空降的何局長。（資料照）

2017-09-20 21:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警察局長接任人選，跌破許多人眼鏡，由警專校長何明洲扮黑馬出線，但「何局長」何許人？了解港都治安狀況嗎？他與高市有無淵源引發熱烈議論，官警透露，何局長曾與高市有「一夜」淵源。

何明淵於93年任刑事局偵四隊長，當時高縣刑大小隊長接獲情資，槍擊要犯「惡龍」張錫銘與頭號武將「憨忠」林國忠、陳進雄等手下藏身大寮鐵皮屋，警方成立「獵龍專案」，由高縣警局、刑事局南打幹員埋伏，來自北部隊的何隊長也揮軍南下支援。

不過，「意外」引來北部記者悄然南下採訪，當時採用「口袋戰術」欲困住惡龍，不料被張錫銘察覺有警埋伏，張錫銘和陳進雄分持AK47長槍、M4A1步槍「破袋」竄出，挾持人質老農，連記者都險遭脅持，警匪駁火槍戰，連偵防車都被AK47子彈打穿，一堆官警急跳圳溝，倖免中彈。

當時強大火力，仍造成2名官警中彈受傷，所幸沒有生命危險，攻堅行動失敗，獵龍行動因口袋戰術破功而失敗，但所幸還抓到「憨忠」，將功折罪，事後有員警返回圳溝膜拜，感謝冥冥中有神明暗助官警逃過彈雨。

警方被迫重啟爐灶，94年7月13日，由侯友宜指揮裝甲車撞門堵路，在彰化透天民宅圍「惡龍」張錫張，他的背部中彈，驚慌逃竄後院，企圖翻牆時又被警方擊中手臂落地，逃亡10年的張錫銘，終於乖乖被逮。

地方人士憂心何局長與高雄僅一夜淵源，對於高雄治安幫助恐有限，相較刑事專長的前局長陳家欽，恐仍有一段進步空間，亟待基層官警齊心努力，否則治安滿意度能否維持前矛，仍待觀察。

槍擊要犯張錫銘（右一）手持AK47、陳進雄（右二）持M16的M4A1步槍，挾持老農當人質駕車逃離，警方的口袋戰術破功。（翻攝資料照）