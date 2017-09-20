瑞興銀行搶案》歹徒百公尺外棄機車 轉搭小黃落跑

2017-09-20 20:19

〔記者陳恩惠／台北報導〕瑞興商業銀行台北市士林分行今天下午遭歹徒入侵，持刀抵在女客戶脖子上，搶走行員交出的30萬元現金後逃逸。台北市士林警分局專案小組根據衣著、車號全市發布通報後，已在離案發地點銀行的100公尺處的劍潭路上尋獲歹徒作案用贓車，發現車子已遭竊2天，還來不及報警就被歹徒用來犯案，鑑識相關人員正在擷取生物跡證和其他指紋鑑證中。

警方表示，一名頭戴全罩式水藍色安全帽、穿著深色上衣、藍色牛仔長褲、白色運動鞋及手持綠色包包、戴麻布手套的不明男子，今天下午1點12分左右，獨自走入位於劍潭路11號的瑞興商業銀行士林分行，左手持刀架在劉姓女客戶的脖子上，右手則將紙質購物提袋丟進櫃台，嚇令行員「把錢交出來！」行員擔心女客戶受害，隨手抓一把30萬元現鈔丟入袋內，搶匪見狀提起袋子，立刻返身朝門外走去，整個搶劫過程大約只有1分鐘。

台北市士林分局組成專案小組追查，發現歹徒逃逸時，騎著停在承德路與劍潭路口三陽牌銀色贓車，一路由劍潭路鑽入小巷，最後將機車停在百公尺外、臨近華齡公園的路邊停車格內，然後步行搭計程車逃逸。警方目前正全面調閱街頭監視錄影畫面循線追蹤。

犯案用機車是贓車 失主未報案

警方清查車籍，雖未顯示為失竊車輛，但是車主傍晚經警方通知到案說明，他說自己從南部北上工作租屋，2天前驚見停在租處外的機車失竊，由於工作繁忙，還沒來得及報警處理。