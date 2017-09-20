心碎了！警官忙著辦案 嬌妻卻徹夜不歸...

2017-09-20 19:28

〔記者楊國文／台北報導〕曾破獲販毒集團等重大刑案的北部警局陳姓刑事小隊長，發現太太時常徹夜不歸，發揮刑警本能，查出她數度夜宿李姓男子社區大樓，一早再由李載太太離開其住處，還跟監拍到他和太太竟牽手、依偎進出餐廳吃飯，指控李破壞其婚姻，提告求償，高等法院認定李和陳妻雖無通姦事證，但有「不正常」交往，今判李須賠償陳25萬元確定。

陳姓小隊長指控，與太太結婚10多年，育有子女2人，婚姻美滿，因他忙於公事，無法時常陪伴嬌妻，3年前買百萬名車供太太代步。

陳男說，104月10月起，太太生活出現異常，時常找不到人，還發生4、5次徹夜未歸情形，經他明查暗訪，太太數度深夜、或凌晨持鑰匙進入李姓男子住處社區大樓，直到隔天上午才離開，他為此以守株待兔方式守候，果然在105年1月15日上午8時當場撞見李男開車載太太正要離開該社區大樓。此外，陳也跟監拍到李和陳妻牽手、搭肩、互相擁抱進出餐廳吃飯的多張照片、影片。

陳男咬定李和太太有姦情，雖然2人嚴詞否認，陳男仍對2人提出刑事通姦、相姦罪告訴，但檢方以查無實據將2人均不起訴處分確定。民事部份，陳男指控李介入其婚姻且情節重大，向李求償200萬元。

審理時，陳妻辯稱，和李男只是普通朋友，因丈夫工作辛苦，她兼差教導他人彩妝賺取生活費用，而李男的弟妹江姓女子向她學習彩妝，正好住在李男隔壁，才會晚上跑去教江女學習美容，至於陳男拍到2人搭肩等照片、影片，只是正常社交活動；李男指稱，陳妻是搭便車，並回擊說，陳男拍的影片乃刻意剪輯、竊錄，製造他和陳妻親暱的假象。

高等法院認定，美容教學應不可能選在深夜或凌晨進行，加上陳妻竟自備鑰匙開門住入該社區大樓，並不尋常，且李和已婚的陳妻相互依偎舉動，顯示2人有不正常交往，判李須賠償25萬元確定。