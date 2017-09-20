老闆委託代購賓士 妙齡女周轉不靈竟拿去當

2017-09-20 18:52

〔記者謝君臨／台北報導〕28歲陳姓女子因與中華賓士業務人員熟稔，可以優惠價格購車，陳女老闆得知後，去年中旬委託陳女代購C200、GLK220、B180三輛賓士車，不料陳女不但改訂較貴的E200T、C200A、B180，還以老闆親友名義製作聲明書，最後甚至因周轉不靈向當鋪典當E200T、C200A；台北地檢署依業務侵占罪起訴陳女。

檢方調查，陳女原任職於新北市泰山區某汽車公司，因同業之故結識位於台北市松山區中華賓士業務人員，得以用優惠價格購買賓士，陳女老闆知道後，曾多次委託陳女代購賓士，藉以轉售牟利或自用。

去年7、8月間，陳女受老闆委託，以3名親友之名，分別以160萬元、170萬元、110萬元，購買C200、GLK220、B180三輛賓士車，但陳女依當時車商供貨狀況，改訂售價分別為274萬元、212萬8000元、143萬7000元的E200T、C200A、B180，並以自己的名義下訂。

而後，陳女老闆將頭期款440萬元匯入賓士公司帳戶，但因簽約人與實際付款人不同，賓士業務員要求陳女出示3名車主的聲明書，表明匯款用途後才能交車，陳女認為已獲公司充分授權，遂自行製作3份聲明書交給賓士公司，在付清190萬5000元尾款後，賓士陸續將3輛車交予陳女。

不料，陳女因周轉不靈需錢恐急，僅將B180交予老闆，其餘兩輛車則擅自向當鋪典當，後因老闆久未取得車輛，自行向賓士公司詢問，全案才曝光，老闆因而控告陳女涉業務侵占、偽造文書罪。

檢察官調查後，發現老闆曾透過陳女代購10輛賓士，購車名義人有時是陳女，有時是陳女找人頭，有時是老闆找親友，之前都交車順利，勘認陳女已取得公司授權辦理購車過戶相關事宜，難認有偽造文書之嫌，因此僅以業務侵占罪嫌起訴陳女，並建請法院宣告沒收其不法所得296萬3000元。