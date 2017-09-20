餵毒剝削逃逸女外勞 惡仲介遭訴

警方將查獲的逃逸外勞送往移民署收容。（記者余衡翻攝）

2017-09-20 18:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕57歲男子陳健智涉嫌收容逃逸外勞，違法仲介前往醫院、診所擔任看護工，再從每天1800元報酬中剝削800元，還提供安非他命給外勞吸食，實際受害逃逸女外勞共16人，新北地檢署今依違反人口販運防制法、毒品危害防制條例將陳男及載運外勞司機等5人起訴；至於4名女移工告陳男涉嫌性侵，檢察官認定雙方曾交往，未違反4女意願，處分不起訴。

起訴指出，陳健智在新北市樹林經營姊妹之家管理顧問有限公司，依法不能從事外勞仲介工作，103年起至今年7月，卻對外刊登看護廣告招攬生意，佯稱旗下外勞都是合法引進，實際是仲介逃逸女外勞，再從外勞每天1800元工資中強扣600或800元，還提供安非他命供外勞吸食，受害女外勞因無法合法找工作、謀生不易且語言不通，只能認由陳男派遣、剝削。

檢方開庭時，陳男坦承每天自每人報酬中抽取600元，但錢用於聘請司機接送及伙食費，並無勞力剝削及提供毒品；4名司機則說，受陳男僱用擔任司機，負責接送外勞，辯稱不知接送外勞是逃逸外勞。但因外勞們指證歷歷，檢方因此不採信陳男等人供詞，今將陳男等5人起訴。