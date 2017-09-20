浩鼎案》翁啟惠簽約跳過研管會 中研院：國內技轉沒必要

2017-09-20 18:19

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董事長張念慈涉浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地方法院今開庭，檢方直指翁收受張念慈的3000張浩鼎股票，簽定違反中研院內規的「專屬技轉契約」，且未送研究發展成果管理委員會（簡稱研管會）審議，涉犯違背職務收賄罪，但翁澄清自己是以「發明人」身分簽約，與院長職務無關，國內技轉也不需經過研管會。

檢方指出，中研院內規明訂，與廠商的技轉契約必須謹守「有償」、「非專屬」、「台灣優先」三大原則，若是無償或專屬技轉，應送研管會審議，但翁啟惠卻先與潤雅簽訂「專屬」備忘錄，並讓潤雅人員無償至中研院學習，之後又跳過研管會，解除備忘錄後直接與浩鼎再簽「專屬」技轉契約。

此外，雙方也約定2014年4月25日契約簽署後，中研院應半年內交付10克Ally Globle H醣分子，但翁卻自2012年12月17日起，就陸續私下先交付4.46克，該行為也違反契約內容。

翁啟惠雖辯稱他是「發明人」身分，浩鼎簽約與院長身分無關，但檢方駁斥，就算翁只是發明人，他未揭露借名持有浩鼎股票，就已違反中研院「技轉利益衝突迴避處理原則」，更因他是院長，才得以跳過研管會，簽下違反內規的契約。

而翁讓浩鼎得利的行為，張念慈則以3000張浩鼎股票為對價行賄，檢方說，翁、張雖舉出一串複雜的金流，堅稱這3000張股票是用翁自己的錢買的，但檢方認為，此事應是張念慈在案件爆發後才告知翁，翁收股票當下並沒有想過要用自己的錢，因此仍認定是收賄行為。

中研院翁啟惠辦公室澄清，國內技轉並不需要經過研管會，此部分是檢方誤解，且浩鼎與中研院產學合作，本來就是優先技轉對象，張念慈沒有行賄的必要。

法官今針對非供述證據（包括透過司法互助向美國FBI取得的郵件等資料），向雙方確認是否爭執證據能力，並釐清檢方起訴「違背職務行收賄」的具體範圍，諭令10月25日再開庭續行準備程序，另預計於12月13日、12月20日各傳研究員吳宗益、技轉承辦人陳淑珍出庭作證。