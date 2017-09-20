不滿毒品太貴 持毒男遭盤查全推給友人

2017-09-20 18:55

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名30歲的潘姓男子日前晚間離開三重朱姓友人住處時遭警方盤查，在隨身包中被起出一包0.83公克的安非他命，沒想到潘男卻一度向警方供稱身上的毒品是朱男持槍要求他帶到樓下與他人交易，警方連忙上樓查緝，在屋內逮獲38歲的朱姓男子及41歲的林姓男子，並起出2.57公克的安非他命及1把金牛座改造手槍，3人被帶回警局後，潘男才坦承是以1500元向朱男購買毒品，因嫌價格太貴，遭警方盤查時才推到朱男身上，但警方訊後仍以毒品、槍砲罪嫌將3人移送法辦。

警方調查，潘、林男平時擔任臨時工，本月16日晚間7時許朱男位於三重集成路的住處吸食毒品，巡邏員警行經三重集成路時，見潘男發現警車時臉色大變，員警察覺有異上前盤查，起出吸食器及安毒，潘男擔心被逮，竟向警方供稱擁槍自重的朱男要脅他帶著毒品到1樓交易，警方見狀趕緊請求支援，在朱男同意下，進入住處搜索。

警方表示，屋內當時有朱、林2人，身邊擺有安毒，搜索後更查出一把金牛座改造手槍及8顆子彈，並潘、林男指認毒品及槍枝皆為朱男所有，且潘男改口供稱因不滿購買安毒的價格過高，面對警方盤查時才會聲稱遭脅迫運毒，朱男也坦承持有槍毒，警方訊後依毒品、槍砲罪嫌將3人送辦。

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