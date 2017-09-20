臉書抱怨李婉鈺用餐太吵 8網友留言挨告

2017-09-20 18:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市議員李婉鈺不滿用餐遭許姓姊妹主動挑釁，與她發生口角，還在臉書PO文指她比中指、罵「肖查某」，被形容成囂張議員，雙方互告，檢方日前依公然侮辱罪起訴李，其中包含許姓姊妹父親共8名網友在臉書貼文下留言：「政客狂秀下限」、「小混混」、「白色恐怖」、「腦弱」等語，李不滿提告網友涉嫌公然侮辱、加重誹謗等罪，新北地檢署認為此屬可受公評之事，今將8名網友不起訴。

去年12月，李婉鈺與友人到新北板橋一間麻辣鍋店用餐，跟同在餐廳用餐的獨立樂團主唱許巧宜姊妹發生口角，許姓姊妹不滿李同桌講話音量太大，雙方在餐廳起了爭執，事後許姊先在臉書PO文，「在火鍋店吃東西，只是讓他們稍微控制一下音量，這位李小姐說，這裡是公共場所，為什麼我要小聲一點，然後比中指還罵，肖查某，請大家看看李姓議員的囂張行徑」，並附上手機蒐證影片；許妹也在臉書寫「李大議員一聽到我這麼說便眼神輕蔑，大聲的對著整間店說：『這裡是公共場所，憑什麼要我小聲一點？』白了我一眼便直接回座。」

李婉鈺則說，當天用餐音量還好，朋友到場後她出去接人，沒想到回來就許妹指著鼻子罵：「議員很了不起！你們很吵」，她笑笑回：「火鍋店沒有不可以講話」，姊妹就開始指責她們，還嗆：「要開直播讓大家看看議員是什麼嘴臉」，許姊便拿著手機往她臉部靠近拍攝，但右手勾著的包包一直往她臉跟身體撞，害她瘀青，她有提供瘀青照片，現場也有很多人目擊，澄清只是將手指指向對方，否認比中指，「肖查某」是對身旁友人講的。檢方勘驗現場監視器與影片內容，認定李確有比中指、罵「肖查某」，今年7月將李起訴。

火鍋事件發生後，許父等8名網友看到李與許家姊妹在臉書筆戰，留言表示：「是議員還是小混混」、「只有爛黨，才有這種亂搞男女關係的議員」、「X！政客真的是腦弱耶，狂秀下限，令人生氣」等語，李婉鈺發現後憤而提告。

庭訊時，挨告網友均表示，他們是對火鍋事提出合理質疑與批評，否認犯行，檢方認為，縱使網友用詞尖酸刻薄，令李感到不愉快，但李身為公眾人物，用餐時確實對民眾比中指並出言侮辱，火鍋事件屬可受公評之事，8名網友獲不起訴處分。