臉書盜取房仲及幼女個資 涉恐嚇等罪被訴

2017-09-20 16:47

〔記者謝君臨／台北報導〕52歲趙姓男子因友人與莊姓房仲業者發生糾紛，為逼莊男出面協商，竟利用臉書找到莊男家人帳號，擷取莊男及其幼女姓名、照片等個資後，再找黑衣人在莊男公司附近，沿路張貼莊女走失、懸賞百萬元的尋人啟事，莊男擔心幼女安危，報警處理；台北地檢署調查後，依偽造文書、恐嚇、違反個資法起訴趙男。

檢方調查，趙男友人與新北市某不動產開發公司莊姓負責人有房屋買賣糾紛，為了替朋友出氣，趙於去年5月間登入臉書尋找莊男家人帳號，獲取莊男及其幼女的姓名、家庭出遊照等個資，而後找人製作「莊男幼女於去年5月1日在景平路走失，重賞酬金100萬元，懇請協尋」的尋人啟事，並附上莊男手機號碼。

去年5月12日凌晨，趙男開車載著4名黑衣人，前往莊男公司附近沿路張貼尋人啟事，另於同月13日、15日晚間，分別在中和區宜安路、永安捷運站附近四處張貼，並在莊的公司散發啟事；事後，莊男經親友詢問，才知有人冒名大量散發其女兒走失的尋人啟事，莊男擔心危及女兒安全，報警處理。

警方循線找到趙男，將他依恐嚇等罪函送北檢偵辦；庭訊時，趙男供稱，他之所以會藉此方式散發莊男幼女的尋人啟事，目的只是想逼莊男出面，處理其友人的房屋買賣賠償事宜，不過檢察官認為，趙男利用臉書違法蒐集、利用莊男及其幼女個資，讓莊男擔憂女兒安全，犯行明確，依涉犯恐嚇等罪起訴趙男。